Osnabrück. Ab dem 2. Juni ist die Sandforter Straße zwischen Helmut-Stockmeier-Straße und Poststraße voll gesperrt. Die SWO Netz GmbH erneuert in dem Abschnitt mehrere Kanalhausanschlüsse. Für die Arbeiten wird die Sandforter Straße im weiteren Verlauf bis zum Bahnübergang halbseitig gesperrt.

