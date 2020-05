Osnabrück. „NOZ-Kulturbühne“, Folge 26: Am Freitagabend wird es unglaublich. Warum? Weil „der unglaubliche Heinz" zu Gast ist.

Wer in seine Vita schaut, wird manchen Lebensabschnitt als „unglaublich“ einstufen. Aber nicht nur deswegen ist Heinz Gröning als „der unglaubliche Heinz“ unterwegs. Der Comedian, Musiker und Wortakrobat ist an diesem Freitag zu Gast auf der „NOZ-Kulturbühne“. Heinz Gröning ist 54 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Köln. Obwohl er ausgebildeter Mediziner ist, entschied er sich 1991, ins Fach Comedy zu wechseln und hat seitdem zahlreiche Comedy-Produktionen auf die Bühnen gebracht. Damit liefert „der unglaubliche Heinz“ besten Stoff für den Talk mit NOZ-Moderator Stefan Alberti. Zwischendurch wird Heinz Gröning selbstverständlich auch einige künstlerische Leckerbissen abliefern.