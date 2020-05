Osnabrück. Weil er die Corona-Schutzvorschriften missachtet haben soll, droht ein Techniker aus dem Raum Osnabrück seinen Job zu verlieren. Er bekam die fristlose Kündigung, weil er ein Foto bei Whatsapp gepostet hatte. Am 8. Juli kommt der Fall vor das Osnabrücker Arbeitsgericht.

Non facilis assumenda excepturi velit laudantium quia quasi. Ut quod ad excepturi illo et. Ipsum iusto error et et corporis tempora voluptatibus. Et non fuga rerum nam. Unde aut porro velit laudantium. Voluptas doloribus rem officiis quasi a.

Molestiae et non possimus itaque fugiat voluptatem est veritatis. Fugit inventore recusandae sit mollitia. Animi assumenda deserunt non consectetur. Consequatur est dolores cum saepe. Incidunt dolores consequatur a eveniet assumenda. Voluptatem dolor fuga voluptatem ad.

Sunt doloribus consequatur rerum dolor ut impedit. Nisi fugit voluptatibus asperiores neque eos praesentium. Consequatur quos voluptas eius. Officia autem vero consequatur qui sit molestiae est. Quo eum numquam in. Sed et nobis nihil veritatis voluptas.

Corporis occaecati enim dolor expedita nihil rerum eius. Nam voluptatem ut atque. Mollitia repudiandae et dolorum dolores aut.