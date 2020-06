Ihr „Carffiti“ haben Schülerinnen des Carolinums an eine Wand ihrer Schule gemalt. Auf dem Foto sind nicht alle Teilnehmer des Kunst-Seminars zu sehen, in dem das Werk entstand.

Thomas Wübker

Osnabrück. In Artikeln mit der Überschrift „Jugendliche besprühen Wand“ geht es meist um Vandalismus. Aber wer Graffiti pauschal mit Sachbeschädigung gleichsetzt, übersieht, dass es im Grunde genommen eine Kunstform ist. Am Osnabrücker Gymnasium Carolinum war Graffiti nun sogar Teil eines Seminarfachs. Das fertige Werk ist an einer Wand an der Schule zu sehen – und es ist natürlich völlig legal entstanden.