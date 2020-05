Osnabrück. Wenn das Gartenhaus des Osnabrücker Instituts für Musik als Videostudio dient: Weil Konzerte mit Publikum wegen der Corona-Pandemie nach wie vor verboten sind, findet das Newcomer-Konzert der Hochschule Osnabrück diesmal virtuell auf YouTube statt.

