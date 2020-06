Gefahr für Rehe am Hörner Bruch – Stadt Osnabrück will Netze spannen

Nicht das erste Mal: Ein Reh steckt mit dem Becken im Brückengeländer am Hörner Bruch fest.

Jägerschaft Osnabrück-Stadt

Osnabrück. Bereits zum fünften Mal hat sich ein Reh in einem Brückengeländer am Hörner Bruch verfangen. Die Jägerschaft Osnabrück-Stadt fordert Abhilfe und nimmt die Stadt in die Pflicht. Diese will nun Netze spannen lassen.