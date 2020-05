Osnabrück. Schon mal etwas von den „Bravo Hits“ gehört? Vermutlich. Am Mittwoch (27. Mai, 18.30 Uhr) ist der Erfinder dieser CD-Serie zu Gast auf der „NOZ-Kulturbühne“.

Diese CD-Serie ist so legendär, dass viele Musiksammler stets sehnsüchtig auf den nächsten Sampler warten. In der 25. Ausgabe der „NOZ-Kulturbühne“ ist an diesem Mittwochabend der Erfinder der „Bravo Hits“ zu Gast: Musik-Manager Thomas Schenk wird im Gespräch mit NOZ-Moderator Stefan Alberti unter anderem darüber plaudern, wie er die „Bravo Hits“ im Markt etabliert hat – und natürlich darüber, warum das Format so erfolgreich ist. Dazu werden auch passende Video-Clips serviert.