Osnabrück. Ein Bereich im nordöstlichen Stadtgebiet von Osnabrück ist am Dienstagvormittag für einen kurzen Zeitraum ohne Strom gewesen. Von der Mittelspannungsstörung waren im Wesentlichen die Stadtteile Widukindland und Schinkel betroffen.

