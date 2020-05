Georgsmarienhütte. Seit Februar setzt die Müllabfuhr im Landkreis Osnabrück zur Sammlung von Sperrabfällen täglich ein Fahrzeug mit elektrischem Aufbau ein – und damit ihr erstes Fahrzeug, das nicht nur durch Dieselkraftstoff betrieben wird. Nach rund 100 Tagen und mehr als 7000 gefahrenen Kilometern zieht die Awigo-Logistik Bilanz.

