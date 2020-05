Osnabrück. In Osnabrück gibt es rund 50 Heime für alte, behinderte und pflegebedürftige Menschen. Dort beschäftigtes Personal soll ab Mittwoch einmalig auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus untersucht werden. Einzelheiten dazu in unserem Liveticker von der Ratssitzung.

