Kai Lünnemann ist der Mann, der die Bilder der virtuellen Hutkonzerte aus der Lagerhalle auf die Bildschirme der Musikfans zaubert. Foto: Swaantje Hehmann

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Seit Mitte April schickt die Lagerhalle Solomusiker und Bands auf die Bühne, um sie per Live-Stream in die Wohnzimmer von Musikfreunden zu beamen. Der Musiker und Chorleiter Kai Lünnemann ist der Mann, der an Kamera und Rechner für die Übertragung zuständig ist. Wie kam das und wie klappt es?