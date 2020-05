Osnabrück. Bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der A30 bei Bad Bentheim haben Osnabrücker Zöllner 300.000 britische Pfund entdeckt. Das teilt das Hauptzollamt Osnabrück mit. Wegen des Verdachts der Geldwäsche wurde ein Strafverfahren gegen zwei Reisende eingeleitet.

