Osnabrück. Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG auf der Linie RB 75 "Haller Willem" kommt es vom 29. bis 31. Mai zu Zugausfällen auf dem Streckenabschnitt zwischen Osnabrück-Sutthausen und Osnabrück Hbf. Die Nordwestbahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Der Ersatzverkehr endet am 31. Mai um 8 Uhr.

