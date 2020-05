Osnabrück. Die Stadt Osnabrück fördert nach eigenen Angaben im Sanierungsgebiet Schinkel zusätzlich zur energetischen Gebäudesanierung auch den Austausch von alten Stromgeräten gegen sparsame Haushaltsgeräte. Darüber hinaus gibt es weitere Initiativen, die das Leben in dem Stadtteil attraktiver machen sollen.

