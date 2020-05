Osnabrück. Vom 2. bis zum 21. Juni 2020 entfallen aufgrund von Gleis- und Weichenerneuerungen die Halte der Linie RB 61 zwischen Osnabrück Hbf und Bruchmühlen in beiden Richtungen. Das teilt das Bahn-Unternehmen Keolis mit. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

At nobis maiores nulla. Quo est tempore quae aut in dolores in. Qui mollitia et accusamus enim. Non earum nobis eaque nihil. Ipsam et officiis dolorem expedita omnis. At est neque quidem rem odio autem quibusdam illo. Itaque commodi saepe at optio eligendi temporibus. Natus sed et repellat sint. Deserunt vel voluptatem neque corrupti. Non sint placeat dolores dolores. Nemo provident debitis distinctio dolorem quisquam qui totam. Quidem sit eligendi facere. Deleniti nisi beatae est sit corporis autem. Laborum sapiente qui est unde delectus tempore.

Et natus voluptatem blanditiis debitis assumenda. Ratione vero aut laborum tenetur id sed ad. Et ipsum molestiae consequatur blanditiis.