Ryanair will die Wien-Basis seiner Tochter Laudamotion schließen. Auch vom FMO aus steuert Lauda Wien, aber auch Mallorca an.

Joe Klamar/AFP

Osnabrück. Wien ohne Laudamotion? Am Freitag hat die Muttergesellschaft Ryanair angekündigt, die Lauda-Basis in Österreichs Hauptstadt zu schließen. Auch vom Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) steuert Lauda Wien und Mallorca an. Was heißt die Entwicklung für den Regionalflughafen?