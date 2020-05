Osnabrück. In der Weimarer Republik hat der 1. Mai als „Tag der Arbeit“ einen schweren Stand. Im frischen Schwung der Revolution war es 1919 zwar gelungen, ihn als gesetzlichen Feiertag zu etablieren – allerdings nur für dieses Jahr. Schon 1920 gibt es zumindest in Preußen in der Landesversammlung keine Mehrheit mehr dafür. Auf lokaler Ebene wird unterschiedlich damit umgegangen. In Osnabrück haben Mehrheits- und Unabhängige Sozialdemokraten (MSPD und USPD) einen Festumzug organisiert.

