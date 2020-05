Bauarbeiten an der Rheiner Landstraße gehen in die nächste Phase CC-Editor öffnen

Die Arbeiten auf der Baustelle an der Rheiner Landstraße gehen weiterhin deutlich schneller voran als geplant.

Michael Gründel

Osnabrück. Die Arbeiten an der Baustelle in der Rheiner Landstraße gehen weiter zügig voran. Ab Dienstag, 26. Mai, beginnen zwischen Mozartstraße und Am Finkenhügel die Kanalbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt, die eigentlich erst für 2023 vorgesehen waren.