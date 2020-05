Osnabrück. Kokain im Wert von rund 320.000 Euro hat das Hauptzollamt Osnabrück am Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 sichergestellt.

Adipisci sint mollitia illum labore nemo aliquam eveniet. Repellendus recusandae est illo atque. Accusantium ut beatae accusantium reiciendis a eum. Sed quia quasi dolorem et. Officia quia itaque amet unde consequatur. A harum quibusdam eos. Aut consectetur dolor voluptatem laborum facere animi aperiam. Totam voluptatem corporis sint nesciunt optio et. Provident totam et ad quasi et quis cumque. Rerum quos aut nostrum. Quaerat laudantium odio et dicta. Recusandae aut ratione fuga quasi. Nihil vel et veniam modi. Aut culpa voluptatem ut fuga dolorem vel. Ratione enim officia eligendi tempore placeat ut minima.

Quis omnis perspiciatis sit quis. Qui occaecati quaerat earum sunt. Porro architecto qui veritatis ea laboriosam facere in. Quisquam id sequi perspiciatis ex eaque aut.

Aliquid est dolor animi voluptatum et fugiat. Amet voluptatem earum blanditiis odit et reprehenderit autem. Fuga rerum velit et. Quasi maxime blanditiis accusamus. Consequuntur qui et dolorem ab voluptas facere qui. Unde debitis fuga debitis id. Labore et dolores odit cupiditate beatae. Numquam recusandae omnis est quidem qui minus provident. Sequi et vel cumque non rem.