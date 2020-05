Der Osnabrücker Künstler Thomas Jankowski präsentiert in der Osnabrücker Altstadt sein Kunstwerk "Abstandslos".

Osnabrück. Kunst in der Altstadt: Der Osnabrücker Künstler Thomas Jankowski hat eine Holzskulptur geschaffen, mit der er aufzeigen will, dass auch in Zeiten von Abstandsregelungen und Maskenpflicht die Interaktion mit einem Kunstwerk möglich ist.