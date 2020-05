Osnabrück. Die Stadt erlässt den Osnabrücker Gastronomen 50 Prozent der Sondernutzungsgebühren für ihre Außengastronomie. Außerdem dürfen sie die Flächen ihrer Biergärten vergrößern – wenn dafür genug Platz zur Verfügung steht. Dies sollen erste Schritte sein, um das Geschäft wieder anzukurbeln. Die Wirte nehmen das städtische Geschenk gerne an, haben aber gemischte Gefühle.

