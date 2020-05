Osnabrück. Für diesen Samstag, 23. Mai 2020, hat das Osnabrücker Aktionsbündnis "Seebrücke" eine Kundgebung vor dem Theater geplant. Unter dem Motto "Flüchtlingslager evakuieren" soll auf die Not geflüchteter Menschen aufmerksam gemacht werden. Die Kundgebung startet um 11.30 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit.

