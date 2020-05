Osnabrück. Was für eine Mischung: Jimmy-Dean „Jers" Laubinger ist Autor, Musiker und Tätowierer – und am Mittwoch (20. Mai, 18.30 Uhr) zu Gast auf der „NOZ-Kulturbühne".

„Ein Optimist denkt nicht, dass alles, was er macht, funktionieren wird – aber er weiß, dass nicht alles, was er macht, schiefgehen kann.“ Das ist nur ein Lieblingszitat von Jimmy-Dean „Jers“ Laubinger, der am Mittwochabend auf der Kulturbühne zu Gast ist. „Jers“ ist Autor, Musiker und Betreiber eines Tattoo- und Piercing-Studios in Osnabrück. Eine interessante Mischung, über deren Verbindung er im Talk mit NOZ-Moderator Stefan Alberti erzählen wird.