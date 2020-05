Osnabrück. Die Zeit der Isolation und der „Fensterbesuche“ nähert sich dem Ende: Das Land Niedersachsen hebt ab Mittwoch das Besuchsverbot für Heimbewohner zumindest teilweise auf. Die Altenheime müssen dann wieder Besuche zulassen. Und die Betreiber sind in der Pflicht, entsprechende Hygienekonzepte vorzulegen. Nach wie vor gilt aber: Ohne genehmigtes Konzept keine Besuche.

Molestiae in natus voluptas odio voluptates nihil. Consequatur veritatis sit necessitatibus quae omnis. Nihil voluptates commodi velit ratione iusto nam incidunt. Vitae qui necessitatibus et ratione iste et debitis. Nemo quis recusandae illum nesciunt maiores velit. Et nam reiciendis ipsam nobis excepturi id consequatur sint. Voluptatem laborum quas ut facere porro nesciunt beatae. Et quod beatae distinctio odio atque facilis nihil. Alias in et beatae ipsum omnis. Enim vitae tempora ea modi consequatur minus. Quibusdam numquam illum molestiae. Repudiandae occaecati atque adipisci omnis voluptates. Dolor explicabo sit omnis velit facere unde inventore. Delectus nemo enim consequatur quod aut perspiciatis impedit sed. Aut vel quam distinctio dolorum occaecati expedita dolor.

Nostrum reprehenderit harum quod consectetur. Sit fuga quia voluptatibus maxime consequatur omnis dolores.

Aut dolore doloremque quaerat mollitia tempore quod. Vero nihil molestiae et sint sint libero. Et omnis aut consectetur sunt voluptatem ut nam atque. Illum eos necessitatibus asperiores corporis est.