Osnabrücker arbeiten weiter an europäischer Daten-Cloud Gaia X

Bislang können Dienste nicht auf unterschiedliche Clouds zugreifen. Auch das soll sich durch das europäische Projekt Gaia X ändern.

Foto: Ole Spata/dpa

Osnabrück. Rund sechs Monate ist es her, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die europäische Daten-Cloud "Gaia X" angekündigt hat. Damit sollte unter anderem ein Gegengewicht zu den amerikanischen Cloud-Anbietern geschaffen werden. Was ist seither aus dem Projekt geworden, in das auch Osnabrücker Expertise einfließt? Ein Gespräch mit Strategion-Geschäftsführer Thomas Feld.