Osnabrück. Drei Jugendliche haben am Sonntagmorgen um 2.10 Uhr versucht, bei einem Juwelier in der Osnabrücker Innenstadt einzubrechen. Mit Dutzenden Schlägen haben die Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren vergeblich versucht, die Verglasung eines Schaufensters zu zerstören, wie die Polizei berichtete.

