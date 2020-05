Osnabrück. Wegen der Corona-Pandemie sind Betriebe und junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, verunsichert. Es fehlt die Planungssicherheit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Eine Prämie vom Landkreis für Ausbildungsbetriebe und junge Sozialhilfeempfänger, die schwer in den Arbeitsmarkt zu vermitteln sind, soll auch langfristig helfen.

