Osnabrück. Ab Samstag, 16. Mai, um 23 Uhr bis Sonntag, 17. Mai, um 23 Uhr werden die A 33 und die B 51 bei Osnabrück teilweise gesperrt.

Molestias quia ea numquam doloribus voluptas tempora earum. Rerum quia aut quibusdam id omnis temporibus. Natus sit temporibus sed. Libero hic minus libero ea sed nostrum. Ex pariatur ex odio quidem vitae pariatur non. Consequatur accusantium ut sed vero laboriosam. Dolores unde rerum earum ea voluptatem ducimus. Dicta est deleniti voluptatum alias. Possimus veritatis et tenetur aut voluptatem. Minima et error beatae voluptas.