Das Projekt Ippenburger Wildnis mit der Jagd- und Fischerhütte, die Viktoria von dem Bussche präsentiert, wurde ebenfalls unterstützt.

Foto: Ippenburg

Osnabrück. Mit 165.000 Euro haben die Oldenburgische Landesbank (OLB) und ihre Stiftung im vergangenen Jahr 57 Projekte in den Bereichen Jugend, Kultur, Soziales und Sport in der Region Osnabrück unterstützt. Neben dem Osnabrücker Theater profitierten unter anderem das Schloss Ippenburg in Bad Essen und die Grundschule Bramsche-Hesepe von dem Engagement.