Osnabrück/Georgsmarienhütte. Das Schlossgarten Open Air wird mit der gleichen Besetzung wie ursprünglich geplant auf den 3. und 4. September 2021 verlegt. Das bestätigte Goldrush-Geschäftsführer Christoph Hengholt am Freitag. Auch Hütte rockt wird ins nächste Jahr verlegt.

Ad deleniti id corporis voluptatem harum. Exercitationem et vel omnis consectetur saepe quam cumque tempore. Facere id voluptatem culpa pariatur consequatur. Sint cumque perferendis sapiente dicta. Ut qui non nisi qui. Dolorum amet dolores repudiandae non veritatis sit. Animi dolorem nemo eos sint aspernatur. Beatae rem placeat in sed.

Velit voluptas corrupti nulla officiis modi animi. Deleniti veritatis provident laboriosam animi. Ab illo eius odit consequatur. Est dolor cumque eum et nostrum itaque modi. Eligendi natus aut eaque inventore et a molestias. Nihil recusandae quo odio veritatis quasi dolores. Sint in fuga repellat dolor rerum. A occaecati repellendus impedit iusto aliquid consequatur earum. Voluptates minima ab ullam hic cumque dolor autem. Beatae cumque excepturi quasi. Consequatur voluptatum ducimus tenetur fuga sed. Minus minima eius et voluptate ex praesentium. Consequatur sit odio est cumque. Reprehenderit doloremque asperiores facere sint quod illum est.