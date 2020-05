Osnabrück. Seine Spielzeit musste das Theater Osnabrück vorzeitig beenden. Aber es gibt wenigstens online Ersatz: Von "IKI Radikalmensch" gibt es ab Sonntag einen Mitschnitt zu sehen.

