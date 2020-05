Osnabrück . Ab Anfang Juni wird die Lufthansa wieder Flüge vom Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) nach München anbieten. Als Startdatum nennt der Flughafen den 2. Juni.

