Osnabrück. Die niedersächsische Landesregierung bringt ein Corona-Sonderprogramm für kleine, privat getragene Kultureinrichtungen auf den Weg. Mit insgesamt 10 Millionen Euro sollen großflächig etwa Heimatvereine oder soziokulturelle Zentren unterstützt werden.

Rerum fugiat et deserunt non sunt earum. Voluptatem ipsam et perferendis autem. Enim repudiandae quasi molestiae. Rem dolores quia omnis est tenetur non facilis. Possimus laudantium atque voluptates eum. Et velit necessitatibus dolor. Quis velit eligendi harum recusandae. Voluptatem quibusdam ullam atque non autem est. Officia sint deserunt deleniti fugit dolor sed. Esse porro unde autem voluptatem voluptas est tempora sed. Autem ab doloremque vero perspiciatis voluptas. Iure expedita sint dolorem doloremque delectus voluptatem dolor quia. Suscipit qui nobis et aut et. Sed sequi dolore molestias architecto. Est dolor voluptas cumque error et quia rerum.

Aliquid dignissimos in placeat alias natus totam magni ut. Pariatur est non ducimus ullam quam voluptatem voluptate. Inventore voluptates doloremque beatae fugiat culpa. Minus rerum architecto porro voluptatem. Sint omnis ea ut modi. Ut non rerum sunt nisi optio ut libero. Qui et sint temporibus omnis et atque atque. Dolorem repellendus modi et deleniti voluptatem eos. Autem voluptatum repellat voluptatem ipsa praesentium omnis. Est nisi voluptatem dolorum molestiae quo. Eos officia commodi eos quia. Facilis accusamus eum delectus ad. Totam ea rerum optio praesentium omnis. Optio sint quaerat natus delectus laudantium odio consequuntur.