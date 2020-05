Osnabrück. „NOZ-Kulturbühne", Folge 21: In diesem Format darf ein Mann auf keinen Fall fehlen. Saxofonist und Sänger Tommy Schneller kommt am Mittwochabend (13. Mai, 18.30 Uhr) sogar mit Verstärkung und bringt Pianist Christian Rannenberg mit.

„So gezielt auf den Punkt geschriebene Songs, in denen sich Blues, Funk, Soul und Pop überaus freundschaftlich die Hand reichen, sind hierzulande ganz selten. Schneller spielt heiße Musik, die aber in durchaus coolem Sound daherkommt“, schrieb vor Jahren die Jury des „Preises der Deutschen Schallplattenkritik“ über Tommy Schneller. Der Osnabrücker Saxofonist und Sänger ist an diesem Mittwoch zu Gast auf der „NOZ-Kulturbühne“. Dabei wird Schneller von Pianist Christian Rannenberg begleitet. Beide arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Schneller und Rannenberg werden nicht nur die eingangs erwähnte heiße Musik in coolem Sound präsentieren. Beide werden im Talk mit NOZ-Moderator Stefan Alberti auch manche Anekdote aus dem Künstlerleben zum Besten geben.