Bramsche/Osnabrück. Er war gleichermaßen begabt als Musiker und Biologe, aber die Biologie machte er zu seinem Beruf. Prof. Dr. Heinrich E. Weber ist am im Alter von 88 Jahren gestorben. Als Wissenschaftler hat er wie kein anderer die heimische Flora erforscht, für die Stadt Osnabrück war er ehrenamtlich als Naturschutzbeauftragter tätig.

