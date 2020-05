Osnabrück . Mit dem Programm „Grün statt Grau“ unterstützt die Stadt Osnabrück Grund- und Gebäudeeigentümer dabei, eigene Gebäude und Flächen zu begrünen. Wer das Dach seines Hauses begrünt, kann dafür auch in diesem Jahr eine Förderung erhalten.

