Osnabrück. Ist Streaming ein Segen, gerade in Coronazeiten, oder eher ein Fluch? Im Kulturverstärker sprechen darüber Barbara Hornberger vom IfM, Singer-Songwriterin Sophie Chassée und Blues-Company-Chef Tosho Todorovic. Außerdem diesmal dabei: die Leiterinnen der Kunsthalle und Musik, die über Corona hinaus Freude bereitet.

Sophie Chassée hat beim Streaming-Konzert in der Lagerhalle gut verdient, Tosho Todorovic sieht die Sache ein bisschen kritischer, unter anderem, weil die Klangqualität all der vielen Streams eher bescheiden ist. Für Kulturwissenschaftlerin Barbara Hornberger schließlich gehört Streaming zur Welt der populären Musik dazu, wie sich im Pop ja immer technologische Entwicklungen spiegeln. Im Kulturverstärker legen die drei ihre Sicht der Dinge dar, und so viel kann man hier verraten: Ein Denken in Schwarzweiß-Kategorien hilft wieder einmal nicht zum Ziel.



Im zweiten Teil dieses Kulturverstärkers spricht NOZ-Kulturredakteur Stefan Lüddemann mit Anna Jehle und Juliane Schickedanz, die seit Beginn des Jahres die Kunsthalle Osnabrück leiten und gleich mal mit der coronabedingten Schließung ihres Hauses konfrontiert waren. Im Interview erzählen die beiden, was sie sich für die Zukunft vorstellen.

Zum Abschluss des Kulturverstärkers empfiehlt NOZ-Kulturredakteur Ralf Döring drei neue Alben mit Musik, die nicht nur in Corona-Zeiten gut funktioniert. Er hat sich dafür bei Jazz, Pop und Klassik umgehört.