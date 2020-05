Osnabrück. Das Thema Corona-Soforthilfen wirft bei vielen Betroffenen immer noch viele Fragezeichen auf. Im nächsten Video-Talk am Dienstag (12. Mai, 15 Uhr) beantwortet daher die Fachanwältin Nicole Mutschke auch gerne Ihre Fragen.

Wofür darf ich die Soforthilfe eigentlich verwenden? Bin ich überhaupt antragsberechtigt? Was ist bei einer Überkompensation? Diese und andere Fragen wird Rechtsanwältin Nicole Mutschke im Video-Talk mit NOZ-Redakteur Stefan Alberti am Dienstag beantworten.

Gerne können Sie im Vorfeld auch Ihre Frage zum Thema stellen, die Nicole Mutschke dann im Talk beantwortet. Fragen können Sie direkt per Mail an s.alberti@noz.de schicken. Der Talk wird am Dienstag ab 15 Uhr live auf www.noz.de gestreamt. Das Gespräch steht anschließend auch zum Abruf bereit.