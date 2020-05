Foto des Monats: Was 2020 in Osnabrück passiert ist CC-Editor öffnen

Keine Gläubigen, keine Messdiener: Bischof Bode hält die Ostermesse im leeren Osnabrücker Dom nur für Kamera und Mikrofon.16.000 Menschen klicken in der Osternacht auf die Live-Übertragung im Internet.

Gert Westdörp

Osnabrück. Was war 2020 in Osnabrück bislang wichtig? Was wird den Menschen noch lange im Gedächtnis bleiben? Unsere Fotografen halten diese Momente für unsere Leser fest. Hier sehen Sie die Bilder des Monats aus Osnabrück – ausgewählt von Ihrer Lokalredaktion.