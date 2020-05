Osnabrück. Die Stadtwerke Osnabrück haben am Montag die Fahrscheinkontrolle in den Bussen wieder aufgenommen. Das teilte Sprecher Marco Hörmeyer mit.

