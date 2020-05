Mann legt sich bei Einbruch in die Uni Osnabrück mit Polizeihund an CC-Editor öffnen

In der Nacht zu Freitag konnte die Polizei einen Mann festnehmen, der in ein Gebäude der Uni Osnabrück eingebrochen war.

Jörn Martens

Osnabrück. In der Nacht zu Freitag konnte die Polizei einen 42-jährigen Mann festnehmen, der in ein Gebäude der Uni Osnabrück eingebrochen war. Bei seiner Festnahme legte er sich mit einem eingesetzten Polizeihund an, der den Einbrecher daraufhin in die Wade biss.