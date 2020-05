Osnabrück. Ab Montag, 11. Mai, ist ein Teilstück der Straße „Zum Pyer Moor“ in Osnabrück gesperrt. Die SWO Netz GmbH sowie die Wasserversorgung Wallenhorst GmbH verlegen im Abschnitt zwischen Moorweg und Lindholzweg neue Strom- und Wasserleitungen.

