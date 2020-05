Osnabrück. Mit einer Charity-Radtour möchte Ludger Abeln, Vorstandvorsitzender der Caritas-Gemeinschaftsstiftung Osnabrück, Spenden für Menschen sammeln, die besonders unter den Folgen der Coronakrise zu leiden haben. Die Tour führt ihn vom 11. bis zum 17. Mai auf 1000 Kilometern durch das Bistum Osnabrück.

