Lukas Laim (Max Simonischek, l.), Anton Simhandl (Gerhard Wittmann) und Sandra Rutkowski (Sophie von Kessel) ermitteln in der Münchner Staatsoper. Foto: ZDF/Michael Marhoffer.

Michael Marhoffer

Osnabrück. In seinem dritten Fall „Laim und der letzte Schuldige“ (ZDF, Montag, 20.15 Uhr) muss Kommissar Laim (Max Simonischek) eine Mordserie an Mitgliedern eines Pädophilenrings aufklären. Ein sehenswerter Krimi mit eindringlichen Bildern und Roeland Wiesnekker in einer starken Nebenrolle.