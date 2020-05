Osnabrück. Die „NOZ-Kulturbühne" feiert ein Jubiläum – zumindest ein kleines. Am Freitagabend wird die 20. Ausgabe gesendet – und mit Stefan Gwildis ist einer der populärsten Soul-Musiker des Landes zu Gast.

„Wenn man Stefan Gwildis persönlich fragt, was ihn immer wieder auf die Bühne treibt, antwortet er kurz und knapp: ,Spaß'", ist auf seiner Homepage zu lesen. „Seit nunmehr 40 Jahren behauptet er sich in der hiesigen Szene und überrascht immer wieder mit Projekten, die es einem schwer machen, sich dieser Kreativität zu entziehen. Er schöpft unermüdlich aus seiner Gabe, die Bühne und das Publikum verschmelzen zu lassen. Und dabei ist es egal, ob er als Musiker oder Schauspieler agiert." Und so wird er natürlich auf der „NOZ-Kulturbühne" seinen Spaß an der Musik präsentieren. Im Talk mit NOZ-Moderator Stefan Alberti wird Gwildis aus dem künstlerischen Nähkästchen plaudern – und dabei auch über das Inklusions-Projekt „Maakellos" sprechen, das er als Botschafter vertritt.