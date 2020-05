Osnabrück. Um Kontakte während der Corona-Pandemie zu vermeiden, hatte die Stadt Osnabrück die Stadthäuser 1 und 2 bereits im März für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Termine wurden nur noch in Ausnahmefällen vergeben. Inzwischen werden Schritt für Schritt mehr Termine vergeben, eine Rückkehr zur alten Normalität ist aber noch nicht absehbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

