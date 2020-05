Osnabrück. Wegen der geltenden Corona-Abstandsregeln können Schulbusse weniger Schüler als sonst mitnehmen, sobald der Unterricht wieder für immer mehr Jahrgänge beginnt. Um der Auslastung vorzubeugen, appelliert der Landkreis Osnabrück an Eltern und Schüler, sich Alternativen zu überlegen – und zum Beispiel für den Schulweg aufs Rad zu steigen.

