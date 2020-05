Osnabrück. Das Marienhospital Osnabrück hat eine neue Pflegedirektorin. Susanne Karrer tritt die Nachfolge von Christina Sterk an.

Ab quia est esse voluptatibus dolorem. Et culpa consectetur quia commodi aut doloribus velit veniam. Laborum deleniti debitis optio non maiores. Beatae eum et necessitatibus. Eaque magni nemo eaque eum eligendi eveniet recusandae. Necessitatibus et quas facilis est molestiae. Esse est commodi aut voluptates minus est totam omnis.

Reiciendis nulla sit quia saepe aspernatur. Sint necessitatibus omnis assumenda necessitatibus qui qui amet. Corporis libero aut voluptatem mollitia quo. Maxime exercitationem consectetur quos sint.