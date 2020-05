Osnabrück. In Zeiten der Corona-Krise meiden anderweitig erkrankte Patienten aus Angst vor einer Ansteckung den Besuch beim Hausarzt. Dieses Thema stand im Fokus des NOZ-Live-Video-Talks am Donnerstagnachmittag.

Zugeschaltet war der Osnabrücker Sport- und Allgemeinmediziner Dr. Michael Karsch. Im Gespräch mit NOZ-Redakteur Stefan Alberti berichtete er nicht nur über den veränderten Alltag in der Praxis. Karsch hat unter anderem auch Tipps gegeben, wie man in Homeoffice-Zeiten und damit verbundenem Mangel an Bewegung und sozialen Kontakten für effektiven Ausgleich sorgen kann.