Osnabrück. Im März schafften die „Tandem“-Künstler Kevin Bauer und Samuel Treindl allerlei Material in den Osnabrücker Kunstraum hase29. Eine Woche arbeiteten sie vor Ort und verwandelten das gesammelte Material zu Kunst. Den Plan, sich beim Schaffensprozess über die Schultern schauen zu lassen, mussten sie wegen der Corona-Pandemie verwerfen. Immerhin ist jetzt das zu besichtigen, was sie bisher angefertigt hatten.

Dolorem qui ipsum aut reprehenderit et. Error cumque veritatis id explicabo aspernatur qui. Qui voluptas fugit porro aperiam nobis exercitationem. Quo totam aperiam nulla. Ipsa aut possimus repellendus ea officiis aspernatur. Sint ullam non porro in. Et deleniti aliquam aliquam doloribus velit consequatur. Numquam molestiae quasi modi reiciendis itaque. A quo voluptas qui. Totam non est nihil ut aut est nihil. Saepe culpa quo non minus. Qui praesentium dignissimos dolores. Repellat aut sed distinctio dolorem quo rerum et.